11 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden WhatsApp açıklaması: Milli uygulamalara davet ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden WhatsApp açıklaması: Milli uygulamalara davet ediyoruz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2021 12:17
Güncelleme:11.01.2021 12:17
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç WhatsApp'ın tepki çeken yeni kullanıcı sözleşmesiyle kişisel verilerin neredeyse tamamına erişmesine tepki göstererek vatandaşları yerli ve milli uygulamalar kullanmaya davet etti.

Kamu kurumlarında bilgilendirme amaçlı oluşturulan WhatsApp grupları da BiP'e taşınmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor. Bu sebeple dijital verimizi yerli ve milli yazılımlarla korumalı, kendi ihtiyaçlarımıza göre geliştirmeliyiz. Unutmayalım yerli milli çözümler sayesinde Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalır. Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, BiP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi dijital faşizme hep birlikte karşı duralım" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp açıklaması
Aşılarla ilgili önemli gelişme!
Aşılarla ilgili önemli gelişme!
Kılıçdaroğlu'na peş peşe sert tepkiler
Kılıçdaroğlu'na peş peşe sert tepkiler
“Çıplak arama iftirası! Emniyet görüntüleri yayınladı
“Çıplak arama" iftirası! Emniyet görüntüleri yayınladı
Türkiye'deki mega projeler arasında!
Türkiye'deki mega projeler arasında!
81 ilde İstiklal Marşı coşkusu
81 ilde İstiklal Marşı coşkusu
Kılıçdaroğlu'ndan CHP medyasına övgüler
Kılıçdaroğlu'ndan CHP medyasına övgüler
Türkiye karşıtı CHP medyası!
Türkiye karşıtı CHP medyası!
İmamoğlu’ndan skandal atama!
İmamoğlu’ndan skandal atama!
Ankara depreminin yeraltındaki sesi korkuttu!
Ankara depreminin yeraltındaki sesi korkuttu!
3. Dünya Savaşı yorumu! Tarihini böyle açıklamış
3. Dünya Savaşı yorumu! Tarihini böyle açıklamış
Biden aslında kimdir? Çarpıcı gerçek...
Biden aslında kimdir? Çarpıcı gerçek...
Daha Fazla Video Göster