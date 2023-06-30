Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Toplamda 650 bin konutu inşa etme hedefimiz var!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş’ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Asrın afetine asrın dayanışması ile karşılık vereceğiz, başından beri bu anlayış ile hareket ediyoruz” dedi. Öte yandan Yılmaz, Maraş'ın yeniden ayağa kaldırılacağını vurgulayarak, "Kahramanmaraş depremin merkez üssü olarak hafızalarda kalmış olsa da yeniden ayağa kaldırmaya dönük çalışmalarımızla afet sonrası kalkınmanın merkez üssü olarak da yerini alacaktır inşallah." ifadelerini kullandı.