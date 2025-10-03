Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Sumud Filosuna binenler insanlığın ortak vicdanının tercümanı oldular"

Sumud Filosunun çabalarını yürekten selamladığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "O Sumud Filosuna binenler insanlığın ortak vicdanının tercümanı oldular. Ellerinde bir silah yok. Sadece orada açlığın bir silah olarak kullanıp, bebekleri ve sivil halkı katleden bir yönetim karşı bir duruş sergiliyorlar" dedi.

