Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Sumud Filosuna binenler insanlığın ortak vicdanının tercümanı oldular"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 15:07
Sumud Filosunun çabalarını yürekten selamladığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "O Sumud Filosuna binenler insanlığın ortak vicdanının tercümanı oldular. Ellerinde bir silah yok. Sadece orada açlığın bir silah olarak kullanıp, bebekleri ve sivil halkı katleden bir yönetim karşı bir duruş sergiliyorlar" dedi.
