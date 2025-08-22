Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Birlikte kalkınıyor birlikte güçleniyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları kapsamında Lefkoşa’da önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, KKTC’nin kalkınması ve gelişmesinin Türkiye’nin temel önceliği olduğunu vurgulayarak, “Birlikte kalkınıyoruz, birlikte güçleniyoruz” dedi. Ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşeceklerini belirten Yılmaz, halkla buluşmalar ve E-Devlet mobil uygulama lansmanına katılım gibi programları olduğunu açıkladı. 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın 21 milyar TL’lik kaynağıyla bugüne kadar yapılan en geniş mali işbirliği olduğunu aktardı. Yılmaz, altyapı, eğitim, turizm ve teknoloji alanlarında desteklerin sürdüğünü, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Maraş Sağlık Merkezi gibi projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Lefkoşa Devlet Hastanesi ve Pamuklu Devlet Hastanesi’nin inşaatlarına ilişkin müjdeler verdi. KKTC’nin sağlık turizmi ve diğer alanlarda yeni imkanlara kavuşacağını belirtti. Yılmaz, Kıbrıs sorununda iki devletli çözüm vizyonunu savunduklarını ve KKTC’nin hak ve hukukunun korunacağını vurguladı. Türkiye’nin KKTC ile dayanışmasını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

