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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depremle ilgili son durumu açıkladı: 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var

A Haber
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Giriş: 06.02.2023 10:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Oktay, "Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var. Toplam 2786 arama kurtarma ekibimiz sahada, her an bu sayı artıyor" ifadelerini kullandı.
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