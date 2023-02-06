Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depremle ilgili son durumu açıkladı: 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Oktay, "Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var. Toplam 2786 arama kurtarma ekibimiz sahada, her an bu sayı artıyor" ifadelerini kullandı.

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