Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İsrail'in saldırısı BM'ye taşınacak

İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırısına Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'da sert tepki geldi. A Haber canlı yayınında konuşan Oktay, yaşananların Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündemine getirileceğini söyledi. Öte yandan İsrail'in terör devleti mantığıyla saldırdığını söyleyen Oktay, "Biz bir ve beraber olursak kimse bize bir şey yapamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugüne kadar Filistinlilerin yanında olduklarını ve bundan sonrada yanlarında olacaklarını söyledi. Bu olayın BM Genel Kuruluna taşınacağını söyleyen Oktay, "biz bu konuda gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Oktay ayrıca bu işgalin ve yeni yerleşim yerlerine yönelik yapılan saldırıların her zaman karşısında duracaklarını söyledi.