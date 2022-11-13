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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin açıklama! "6 ölü, 2'si ağır 81 yaralı var"

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Giriş: 13.11.2022 21:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bombalı saldırının meydana geldiği İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Burada patlamaya dair son detayları duyuran Fuat Oktay, "An itibariyle 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 de yaralımız var." dedi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fuat Oktay, "Ne yazık ki, talihsiz bir olayla karşı karşıyayız. Tüm ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Şu an itibariyle kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz, şu ana kadar elde edilen bilgiler çerçevesinde. Tabi ki, çalışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Tüm kamera görüntüleri inceleniyor, tanıklarla olayla ilgili görüşülüyor, gerekli değerlendirmeler yapılıyor. Netleşince basınımızla paylaşılacaktır. An itibariyle 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 de yaralımız var. Başta Taksim İlkyardım olmak üzere yaralılarımız çeşitli hastanelerde tedavi altında. Ümit ediyoruz hepsi bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Emniyet birimlerimiz, savcılığımız, tüm adli birimlerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Olay yeri inceleme tüm hızıyla devam ediyor. Burada 8 savcımız var, yine merkezde adli tıpta 6 savcımız ilave çalışmalarını sürdürüyor. Gerektiği takdirde gerekli lojistik destek ve adli çalışmalar yapılıyor ve gerektiği ölçüde yapılacaktır. Son ana kadar olayın takipçisi olacağız. Türkiye'de huzur ve güven hakim. Gerek sınırlarının içinde gerek ötesinde biz kararlıyız bu olayların arkasında kim varsa, sonuna kadar sınırların dışına kadar değil dünyanın öbür ucuna da gitse, diğer teröristlere nasıl ulaştıysak bunlara da ulaşacaktır ve Türkiye'ye getirilecektir. Gereği yapılacaktır, yargıya teslim edilecektir, her ne pahasına olursa olsun bunun hesabı sorulacaktır. Türkiye eski Türkiye değil, bunu herkes böyle bilsin. Kalkınma, istikrar ve güvenlik yönünde istihkarı sağlamış bir ülke. Bölgesindeki ve dünyadaki birçok olayda söz sahibi olan Türkiye'ye hiç kimse bu tür olaylarla ne mesaj verebilir, ne de yolundan döndürebilir. Türkiye tüm kararlılığıyla yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanlığında dimdik devam edeceğiz. Biz bu olayı çok yakında çözeceğiz. Çözdüğümüz zaman da sadece bu olayın tetikçileri değil, bu tetikçilerin önünde, sağında solunda kim varsa, gerek içeride, gerek dışarıda bunun hesabı tamamından sorulacak." dedi.

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