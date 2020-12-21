Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay rahatsızlandı! İşte sağlık durumu

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Külliye Kongre Merkezi'nde Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yaptığı sırada rahatsızlandı. A Haber muhabiri Lamia Ayhan, Oktay'ın sağlık durumuyla ilgili canlı yayında bilgi verdi.

A Haber muhabiri Lamia Ayhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sağlık durumuyla ilgili canlı yayında bilgi verdi.

İşte Ayhan'ın açıklamaları:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sağlık durumu gayet iyi. Ödül töreninde kürsüye geri döndü. Doktorları da kendilerine uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı tansiyon düşüklüğü nedeniyle bir rahatsızlık geçirdiğini ifade etti. Oktay, Milli Siber Güvelik Zirvesi'nde konuşma yapıyordu. Konuşmasının son kısmında kürsüde konuşurken rahatsızlandı ve bu sırada korumaları kendisine yardımcı oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan sağlık ekipleri salonun arka kısmında Oktay'a müdahale etti. Oktay, bir süre dinlendirilirken, gerekli sağlık desteği verildikten sonra programının ödül kısmında sağlıklı bir şekilde kürsüye çıktı. Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı sağlık sorunu yaşadığını ifade etti. Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtelim.