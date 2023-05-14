Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oyunu kullandı

Son dakika haberleri… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 14 Mayıs seçimleri için oyunu kullandı. Açıklamalarda bulunan Fuat Oktay, “Artık bugün doğru adam için söz de karar da milletin. Milletimiz kararını verecektir. Hepimiz bu karara saygılı olacağız. Milletimizin kararına saygı duyacağız. Türkiye için güzel günleri birlikte yaşayacağız. Tüm dünya buradaki seçimleri takip ediyor. Bu Türkiye’deki demokrasi olgunluğunu da gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

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