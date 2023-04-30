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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber'de!

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2023 16:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting öncesi hazırlıklar büyük oranda tamamlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da miting alanında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber’de!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber'de!
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