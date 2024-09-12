Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "Narin Güran" açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı programda Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili olarak "Faillerin hak ettikleri en ağır cezayı görmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanımız konunun bizzat takipçisi." dedi.

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