Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan İş Dünyasıyla Buluşma programında Körfez turu mesajı: Benzer adımlar atılacak

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da İş Dünyasıyla Buluşma programında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "İhracatı geçen yıla göre bu yıl artışla kapatacağız." dedi. Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın 3 ülkeyi ziyaret ettiği Körfez turuna benzer adımların önümüzdeki dönemde de atılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da İş Dünyasıyla Buluşma programına katıldı. Programda önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, ekonomi yol haritasıyla ilgili de ipuçları verdi. Yılmaz, "İhracatı geçen yıla göre bu yıl artışla kapatacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, CDS priminin önümüzdeki süreçte daha da aşağı çekileceğini söyledi. İsrafı önleyici, tasarrufu güçlendirici politikalar yürütüleceğini belirten Cevdet Yılmaz, "Ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliği arttırıcı politikalar uygulamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca Körfez turuna benzer adımların atılacağını açıkladı.

İşte Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Zorlukları birlikte aşarken, başarıları da birlikte taçlandırdık. Değerli katılımcılar Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5,6 büyümüş, 2023 yılının ilk çeyreğinde ise depremin etkilerine rağmen büyüme yüzde 4 olmuştur. Makine ve teçhizat yatırımları 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8 büyümüş ve kesintisiz artış sürecini 14. çeyreğe taşımıştır. Otomobil satışları 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 57,6 artış göstermiştir. Beyaz eşya satışları 2023 yılı nisan mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 artmıştır. Reel kesim güven endeksi 2023 yılı ikinci çeyreğinde yılın ilk çeyreğine göre 2 puan artmış ve haziran ayı itibarıyla 105,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam istihdam 2023 Mayıs ayında yıllık 1 milyon 52 bin kişi artarak 31 milyon 821 kişiye ulaşmıştır. 6 aylık ihracatımız ise 123,4 milyar dolar seviyesindedir. İhracatımızdaki artış eğilimi AB başta olmak üzere dış pazarlarımızdaki gelişmelere bağlı olarak bir miktar yavaşlamış olsa da içinde bulunduğumuz yılı geçtiğimiz seneye göre daha yüksek seviyelerde bir ihracat rakamıyla kapatmayı hedefliyoruz. Turizmde yine olumlu bir yıl bekliyoruz. Fiyat istikrarıyla birlikte makro finansal istikrarın da artarak devamı için çalışmaya devam ediyoruz.

"CDS PRİMİNİ DAHA DA AŞAĞI ÇEKECEĞİZ"

Kredi risk birimini içeren 5 yıllık CDS primimiz 21 Temmuz itibarıyla bir önceki yıla göre 418 baz puan gerileyerek 447 baz puan olmuştur. Bu da tabi ki yüksek bir rakam ama geçmişe göre oldukça iyi bir düşüş var. Önümüzdeki dönem inşallah bunu daha da aşağı seviyelere hep birlikte düşüreceğiz.

"İSRAFI ÖNLEYİCİ TASARRUFU GÜÇLENDİRİCİ POLİTİKALAR"

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme politikamızı destekleyen adımlarımızı da sürdürmekteyiz. KOBİ'lerimiz ve girişimcilerimizi önceleyerek toplam kredi büyüklüğü 250 milyar lirayı bulan 14 farklı Hazine destekli Kredi Garanti Fonu paketi açıkladık. Selektif kredi politikamızı destekleyecek şekilde kredilerin tüketimden ziyade üretime, yatırıma ve ihracata yönelmesini sağlamak üzere tüketici kredilerinde ilave makroihtiyati tedbirler aldık. Serbest piyasa kuralları içerisinde israfı önleyici, tasarrufları güçlendirici, ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliği arttırıcı politikalar uygulamayı sürdüreceğiz.

Türkiye'nin insan kaynağı, lojistik ve altyapı gibi potansiyellerinin yatırımla katkıya dönüşmesi için iş insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli katılımcılar önümüzdeki dönemde hedeflerimiz para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye'de finansal istikrarı pekiştirmek, istikrar ve güven içerisinde büyümek, istihdamı artırmak, büyümenin nimetlerini adaletli şekilde dağıtarak cari işlemler açığını sürdürülebilir çözümler getirmektir. Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform adımlarına devam edeceğiz.





"KÖRFEZ TURU BENZERİ ADIMLARIN DEVAMI GELECEK"

Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turunda hem ikili ticaret hacmimizi hem de ülkemize doğrudan yatırımları artıracak tarihi işbirliklerine imza atıldığını gördük. Kazan-kazan temelinde bu işbirliklerinin devamı başka ülkelerle de gelecektir. Sadece savunma sanayi ya da gıda alanında değil, teknoloji odaklı e-pazar sektörü, yenilenebilir enerji ve çığır açan teknolojiler alanında da katma değeri yüksek işbirliği fırsatları oluşacaktır. Yatırım ortamının iyileştirilmesine, ihracatçı ve sanayicilerimiz için finansman imkanlarının artırılmasına ve yerli milli teknoloji yatırımlarına özellikle öncelik veriyoruz, vermeye devam edeceğiz.

İstanbul Finans Merkezi'nin uluslararası entegrasyonu artırarak finansal piyasalarımızın gelişimine, derinleşmesine katkı sağlamasını bekliyoruz. Sanayide dönüşüm ve yeşil kalkınma devrimi yine gündemimizdeki yerini korumaktadır.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA GELECEĞE DAHA GÜÇLÜ HAZIRLANACAĞIZ"

Değerli katılımcılar, orta vadeli programda makro göstergeler ile kamu politikalarını güncelleyerek, yapısal reformları ortaya koyacak ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Ekonomi programımız belirli bir disiplin çerçevesinde vatandaşlarımızın hayatına, üretime ve piyasalara doğrudan olumlu yansıyacak bir yaklaşımla hazırlanmaktadır. Orta vadeli programdan en büyük beklentimiz, belirsizlikleri azaltması, yatırımcılar ve diğer aktörler için öngörülebilirliği artırmasıdır. Bu süreçte hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin, özel sektörümüzün rolü son derece önemlidir. Sizlerin hem ekonomik faaliyetleriniz boyutunda oluşturduğunuz katma değer ile hem de görüşleriniz, fikirleriniz yoluyla aktaracağınız önerileriniz politika yapım sürecinde etkili olmuştur ve olacaktır. Bu ve benzeri istişari toplantıları toplumumuzun çeşitli kesimleriyle yaparak Türkiye Yüzyılı'nda yol haritamızı netleştirecek ve geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız.