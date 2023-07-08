Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde bugün Katar'a gidiyor. Yılmaz ve Şimşek, yarın Katar Emiri Temim bin Hamed Es-Sani ile görüşecek.