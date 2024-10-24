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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Birliğimizi bozmaya çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Birliğimizi bozmaya çalışıyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 14:37
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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