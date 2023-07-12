12 Temmuz 2023, Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 15 Temmuz sempozyumunda konuştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SETA tarafından düzenlenen "7'inci yılında 15 Temmuz sempozyumunda" konuştu. Başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin girişimleri sonucu 20 ülkedeki 228 FETÖ iltisaklı okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devredildiğini söyledi.