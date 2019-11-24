24 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.11.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl bir öğrenciydi? Öğretmeni A Haber'e anlattı |Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir öğrenciydi? Erdoğan'ın, Draman İmam Hatip Lisesi Sanat Tarihi Öğretmeni Semra Acar, A Haber canlı yayınında öğrencisini anlattı. Acar, "Cumhurbaşkanımızdan ALLAH razı olsun, ALLAH başımızdan eksik etmesin. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bugünkü öğretmenliğin ve talebeliğin çok rahat ve imkan ve olanaklarla donanımlı olduğunu görüyorum. Bizim zamanımızda 70-80 kişilik sınıflar olanaksızlıklar vardı. Öğretmen arkadaşlarımızla para toplayıp tebeşir ücreti toplayıp sınıflara takviye yapardık. Okulların fiziki yetersizlikleri çoktu, Cumhurbaşkanımız öyle bir okuldan gelmiştir, yatalı ve donanımsız bir okuldan mezun olmuştur ama işte onlar not almak için değil, okumak için çalışmışlar, ruhlarında olan potansiyel onları bugünlere getirmiş. Zaten doğuştan lider özelliği olan Sayın Cumhurbaşkanı bugün bir dünya lideri olarak Türkiye'mizi eğitimde muasır devlet seviyesinde en ileri düzeye getirmiştir. Görüyorum ki dünyanın her yerinden pek çok talebeler yurdumuza okumak için gelmektedirler bu bana çok gurur veriyor, tekrar Cumhurbaşkanımızdan ALLAH razı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir öğrenciydi? Erdoğan'ın, Draman İmam Hatip Lisesi Sanat Tarihi Öğretmeni Semra Acar, A Haber canlı yayınında öğrencisini anlattı.

"ALLAH ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN"

Acar, "Cumhurbaşkanımızdan ALLAH razı olsun, ALLAH başımızdan eksik etmesin. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bugünkü öğretmenliğin ve talebeliğin çok rahat ve imkan ve olanaklarla donanımlı olduğunu görüyorum. Bizim zamanımızda 70-80 kişilik sınıflar olanaksızlıklar vardı. Öğretmen arkadaşlarımızla para toplayıp tebeşir ücreti toplayıp sınıflara takviye yapardık. Okulların fiziki yetersizlikleri çoktu, Cumhurbaşkanımız öyle bir okuldan gelmiştir, yatalı ve donanımsız bir okuldan mezun olmuştur ama işte onlar not almak için değil, okumak için çalışmışlar, ruhlarında olan potansiyel onları bugünlere getirmiş. Zaten doğuştan lider özelliği olan Sayın Cumhurbaşkanı bugün bir dünya lideri olarak Türkiye'mizi eğitimde muasır devlet seviyesinde en ileri düzeye getirmiştir. Görüyorum ki dünyanın her yerinden pek çok talebeler yurdumuza okumak için gelmektedirler bu bana çok gurur veriyor, tekrar Cumhurbaşkanımızdan ALLAH razı olsun." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENİNDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A CANLI YAYINDA SÜRPRİZ

Başkan Erdoğan'ın tüm öğretmenlerine ahde vefalı bir öğrenci olduğunu söyleyen Semra öğretmen, "Liderlik sonradan olmuyor, doğuştan oluyor." dedi. Erdoğan'a 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına bir sürpriz yapmak isteyen Semra öğretmen, "Draman İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Nuri Aydiğer evladım, 'Bu fotoğrafın Erdoğan'da olmadığını düşünüyorum acaba bunu nasıl iletsek' dedi. Ben de çok mutlu oldum bu da benim bir öğretmenler günü sürprizim olarak iletilirse çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan nasıl bir öğrenciydi? Öğretmeni anlattı
Erdoğan nasıl bir öğrenciydi? Öğretmeni anlattı
Boğaz'dan geçen Rus istihbarat gemisinde dikkat çeken detay
Boğaz'dan geçen Rus istihbarat gemisinde dikkat çeken detay
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken '24 Kasım' paylaşımı
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken '24 Kasım' paylaşımı
Altınok Turan gate skandalını deşifre etti
Altınok "Turan gate" skandalını deşifre etti
Sır dolu ölümde flaş gelişme
Sır dolu ölümde flaş gelişme
Bakan Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti
Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor?
Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor?
İnce’den CHP’ye çok sert sözler!
İnce’den CHP’ye çok sert sözler!
''Külliye'ye giden CHP'li İnce'' iddiasıyla ilgili Mahir Ünal'dan açıklamalar
''Külliye'ye giden CHP'li İnce'' iddiasıyla ilgili Mahir Ünal'dan açıklamalar
Af yasasında son dakika gelişmesi!
Af yasasında son dakika gelişmesi!
Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
Dündar'dan flaş açıklama: Bu bir kumpas...
Dündar'dan flaş açıklama: Bu bir kumpas...
Daha Fazla Video Göster