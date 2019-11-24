Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl bir öğrenciydi? Öğretmeni A Haber'e anlattı |Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir öğrenciydi? Erdoğan'ın, Draman İmam Hatip Lisesi Sanat Tarihi Öğretmeni Semra Acar, A Haber canlı yayınında öğrencisini anlattı. Acar, "Cumhurbaşkanımızdan ALLAH razı olsun, ALLAH başımızdan eksik etmesin. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bugünkü öğretmenliğin ve talebeliğin çok rahat ve imkan ve olanaklarla donanımlı olduğunu görüyorum. Bizim zamanımızda 70-80 kişilik sınıflar olanaksızlıklar vardı. Öğretmen arkadaşlarımızla para toplayıp tebeşir ücreti toplayıp sınıflara takviye yapardık. Okulların fiziki yetersizlikleri çoktu, Cumhurbaşkanımız öyle bir okuldan gelmiştir, yatalı ve donanımsız bir okuldan mezun olmuştur ama işte onlar not almak için değil, okumak için çalışmışlar, ruhlarında olan potansiyel onları bugünlere getirmiş. Zaten doğuştan lider özelliği olan Sayın Cumhurbaşkanı bugün bir dünya lideri olarak Türkiye'mizi eğitimde muasır devlet seviyesinde en ileri düzeye getirmiştir. Görüyorum ki dünyanın her yerinden pek çok talebeler yurdumuza okumak için gelmektedirler bu bana çok gurur veriyor, tekrar Cumhurbaşkanımızdan ALLAH razı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir öğrenciydi? Erdoğan'ın, Draman İmam Hatip Lisesi Sanat Tarihi Öğretmeni Semra Acar, A Haber canlı yayınında öğrencisini anlattı.

"ALLAH ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN"

Acar, "Cumhurbaşkanımızdan ALLAH razı olsun, ALLAH başımızdan eksik etmesin. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bugünkü öğretmenliğin ve talebeliğin çok rahat ve imkan ve olanaklarla donanımlı olduğunu görüyorum. Bizim zamanımızda 70-80 kişilik sınıflar olanaksızlıklar vardı. Öğretmen arkadaşlarımızla para toplayıp tebeşir ücreti toplayıp sınıflara takviye yapardık. Okulların fiziki yetersizlikleri çoktu, Cumhurbaşkanımız öyle bir okuldan gelmiştir, yatalı ve donanımsız bir okuldan mezun olmuştur ama işte onlar not almak için değil, okumak için çalışmışlar, ruhlarında olan potansiyel onları bugünlere getirmiş. Zaten doğuştan lider özelliği olan Sayın Cumhurbaşkanı bugün bir dünya lideri olarak Türkiye'mizi eğitimde muasır devlet seviyesinde en ileri düzeye getirmiştir. Görüyorum ki dünyanın her yerinden pek çok talebeler yurdumuza okumak için gelmektedirler bu bana çok gurur veriyor, tekrar Cumhurbaşkanımızdan ALLAH razı olsun." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENİNDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A CANLI YAYINDA SÜRPRİZ

Başkan Erdoğan'ın tüm öğretmenlerine ahde vefalı bir öğrenci olduğunu söyleyen Semra öğretmen, "Liderlik sonradan olmuyor, doğuştan oluyor." dedi. Erdoğan'a 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına bir sürpriz yapmak isteyen Semra öğretmen, "Draman İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Nuri Aydiğer evladım, 'Bu fotoğrafın Erdoğan'da olmadığını düşünüyorum acaba bunu nasıl iletsek' dedi. Ben de çok mutlu oldum bu da benim bir öğretmenler günü sürprizim olarak iletilirse çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.