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Cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları! Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek adaylık başvurusu yaptı

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 13:34
Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek adaylık başvurusu yaptı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylık başvurusu bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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