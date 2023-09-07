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Cumhur İttifakı'nın yerel seçim planı ne?

A Haber
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Giriş: 07.09.2023 13:57
Cumhur İttifakı yerel seçim için çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi sonrası kurmaylar ittifak yapılacak yerleri masaya yatırıyor. Ayrıntıları Tülay Ağaoğlu aktardı.
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