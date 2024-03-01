02 Mart 2024, Cumartesi
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Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'dan çiftçilere müjde: "Finansal destek sağlayacağız"
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bakırçay Havzası Tarım ve Hayvancılık Proje Tanıtım Toplantısı'nda tarım ve hayvancılığa ilişkin projelerini anlattı. Dağ, çiftçilere tarım ve hayvancılıkta finansal destek sağlayacaklarını belirterek, "Çiftçilerimize yenilikçi tarım uygulamalarını benimsemeleri için gerekli finansal ve teknik desteği sağlayacağız. Böylece İzmir'in çiftçisi, üretim maliyetinin düşmesi ve ürün kalitesinin artmasıyla daha rekabetçi bir seviyeye ulaşacak." dedi.