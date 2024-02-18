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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum CHP ve DEM Parti'yi bombaladı: "Hiçbir zaman kirli ittifaklar peşinde koşmadık"

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Giriş: 18.02.2024 20:53
Türkiye yerel seçimlere giderken Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini anlatmak için İstanbul'u karış karış gezerken vatandaşın sorunlarını da bizzat dinliyor. Kurum'un son durağı ise MHP Bayrampaşa Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış töreni oldu. İstanbul’un son beş senesinin ‘kayıp’ olduğunu belirten Kurum, “Hiçbir zaman bahanelerin, dedikoduların, iftiraların arkasına sığınmadık, sığınmayacağız. Bahane üretmeyeceğiz. ‘Bahane Belediyeciliği’ yapmayacağız, ‘Mazeret Belediyeciliği’ yapmayacağız. Biz, gerçek belediyecilik yapacağız.” dedi. CHP ve DEM Parti'yi de eleştiren Kurum, "Biz, Cumhur İttifakımızla birlikte girdiğimiz her seçimde galip geldik. Kirli ittifaklar peşinde koşmadık. Bir masa etrafında oturduk, adam gibi ittifak kurduk." ifadelerini kullandı.
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