Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı!

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını vatandaşlarla el ele gönül gönüle sürdürüyor. İstanbullu vatandaşların desteği ile emin adımlarla baş koyduğu bu yolda ilerleyen Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı. Öte yandan "Her anında hep yanında" isimli şarkının klibinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'n ""Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan, milletimize aşkla hizmet etmekten şeref duyuyoruz.” sözleri de yer aldı.

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