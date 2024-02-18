Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan taksicilere büyük müjde

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar'da düzenlenen Taksiciler Buluşması'na katıldı. Kurum, "Taksicilerimizin kullandığı tüm dijital tüm sistemleri Merkezi Taksi Sistemi çatısı altında birleştireceğiz. Vatandaşın talebine yetecek kadar taksi imkanını sağlamak için etkin adımlar atacağız" dedi.