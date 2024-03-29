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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum yeni reklam filmini paylaştı: "İstanbul bizim sevdamız"

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Giriş: 29.03.2024 22:30
31 Mart Yerel seçimlere sayılı saatler kala Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "İstanbul bizim sevdamız" notuyla yeni reklam filmini paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşılan reklam filmi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
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