Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum Pendik’te hamsi festivaline katıldı!

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen hamsi festivali renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin horon oynadı.