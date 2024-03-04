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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum Pendik’te hamsi festivaline katıldı!

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Giriş: 04.03.2024 00:07
Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen hamsi festivali renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin horon oynadı.
Murat Kurum Pendik’te hamsi festivaline katıldı!
Murat Kurum Pendik’te hamsi festivaline katıldı!
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