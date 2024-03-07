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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'un gönlünde taht kurdu! İşte 7'den 70'e herkesi ilgilendiren dev projeler

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Giriş: 07.03.2024 13:58
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ‘Eşsiz İstanbul Tanıtım Toplantısı’nda İstanbul’un sosyal ve kültürel yaşamının güçlendirilmesine, yeşil alanların artırılmasına, spor şehri İstanbul’un inşa edilmesine yönelik projelerinin detaylarını açıkladı.
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