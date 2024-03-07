07 Mart 2024, Perşembe
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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'un gönlünde taht kurdu! İşte 7'den 70'e herkesi ilgilendiren dev projeler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ‘Eşsiz İstanbul Tanıtım Toplantısı’nda İstanbul’un sosyal ve kültürel yaşamının güçlendirilmesine, yeşil alanların artırılmasına, spor şehri İstanbul’un inşa edilmesine yönelik projelerinin detaylarını açıkladı.