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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul projelerini açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 13:43
Güncelleme:25.01.2024 13:43
AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı "İstanbul Vizyonu" Toplantısı'nda İstanbul projelerini anlatıyor. Kurum, İstanbulluların sorunlarını çözecek 'Siztem İstanbul'un 10 hedefini açıklarken, peş peşe müjdeler verdi. İstanbul'da iki yakaya iki tünel yapılacağını duyuran Kurum, Silivri'ye metrobüs geleceğini, Esenler ve Harem otogarlarının taşınacağını, İSPARK'ta %25 indirim yapılacağını ve ulaşımda öğrencilere yüzde 40 indirim yapılacağını belirtti.
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