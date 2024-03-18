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Cumhur İttifakı'nın Altındağ adayı Veysel Tiryaki A Haber'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 16:12
Son dakika haberleri... Cumhur İttifakı'nın Ankara Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki A Haber'in sorularını yanıtladı ve projelerini anlattı. İşte tüm detaylar…
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