Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a 'hizmet' ayarı: Keşke fotoğraf asmak yerine hizmet yapsaydı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara’da seçim çalışmalarına devam ediyor. Altınok, Kahramanmaraşlılar Kültür Derneği’ni ziyaret eden etti. Burada yaptığı konuşmada Altınok, “Bir can kayıplarımız var bir de psikolojik, sosyolojik ve ekonomik yıkım var. Bunları sarmak biraz zaman alacak. İşi bilen kararlı bir Cumhurbaşkanımız var. Yani 500 yıl sonra gelen bu felakette bu yaralar sarılacak inşallah” dedi. Öte yandan Altınok, Ankara'da Mansur Yavaş'ın hizmet yerine reklam odaklı siyaset yaptığına da değinerek "Keşke her yere fotoğraflarını asmak yerine hizmetlerini assaydı" dedi.