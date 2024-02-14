14 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara'ya milyonlarca turist gelecek

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara'ya milyonlarca turist gelecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2024 15:39
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Öyle projelerimiz var ki İstanbul'dan Ankara'ya gezmeye gelecekler. Türkiye'nin her yerinden Ankara'ya gezmeye gelecekler. Ankara'ya milyonlarca turist gelecek" dedi.
Turgut Altınok: Ankara’ya milyonlarca turist gelecek
Turgut Altınok: Ankara'ya milyonlarca turist gelecek
F-16 dosyası artık MSB’de
"F-16 dosyası artık MSB'de"
İliç’teki heyelan anından yeni görüntü! Toprak altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
İliç’teki heyelan anından yeni görüntü! Toprak altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
12 yıl sonra Kahire’de kritik zirve!
12 yıl sonra Kahire'de kritik zirve!
Filistin asıllı Alman aileyi Gazze’den MİT çıkardı
Filistin asıllı Alman aileyi Gazze’den MİT çıkardı
Arama-kurtarma çalışması nasıl yapılıyor?
Arama-kurtarma çalışması nasıl yapılıyor?
Depremzede ailenin talihsizliği! Yine afete yakalandılar
Depremzede ailenin talihsizliği! Yine afete yakalandılar
İşte seralardaki hasarın boyutu
İşte seralardaki hasarın boyutu
Maden ocağında toprak kayması! Flaş açıklama
Maden ocağında toprak kayması! Flaş açıklama
Geleceğe en önemli miras kalıcı bir barıştır
"Geleceğe en önemli miras kalıcı bir barıştır"
AK Parti programına saldırıdan yeni görüntü!
AK Parti programına saldırıdan yeni görüntü!
CHP’li belediyeden engelli kadına görülmemiş eziyet
CHP'li belediyeden engelli kadına görülmemiş eziyet
Daha Fazla Video Göster