14 Şubat 2024, Çarşamba
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Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara'ya milyonlarca turist gelecek
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Öyle projelerimiz var ki İstanbul'dan Ankara'ya gezmeye gelecekler. Türkiye'nin her yerinden Ankara'ya gezmeye gelecekler. Ankara'ya milyonlarca turist gelecek" dedi.