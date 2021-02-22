Cumhur İttifakı'ndan Berat Albayrak'ı yalan ve iftiralarla hedef alan CHP'ye çok sert tepki

Cumhur İttifakı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı yalan ve iftiralarla hedef alan CHP'ye çok sert tepki gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CHP'nin haksız ve seviyesiz karalama kampanyasını karaladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise CHP'yi temiz siyaset yapmaya çağırdı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter de "CHP ve gıybet ve fesat içinde." dedi.