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Cumhur İttifakı'ndan Berat Albayrak'ı yalan ve iftiralarla hedef alan CHP'ye çok sert tepki

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Giriş: 22.02.2021 10:43
Güncelleme:22.02.2021 11:31
Cumhur İttifakı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı yalan ve iftiralarla hedef alan CHP'ye çok sert tepki gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CHP'nin haksız ve seviyesiz karalama kampanyasını karaladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise CHP'yi temiz siyaset yapmaya çağırdı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter de "CHP ve gıybet ve fesat içinde." dedi.

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