Cumhur İttifakı'nda yerel seçim çalışmaları! AK Parti'nin seçim kampanyası nasıl olacak?

Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Erdoğan, Yeniden Refah'ın ardından HÜDA PAR ile görüştü. İki parti ile hangi illerde aday çalışması yapılacak? A Haber ekibinden Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.

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