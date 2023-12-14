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Cumhur İttifakı'nda yerel seçim çalışmaları! AK Parti'nin seçim kampanyası nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 10:20
Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Erdoğan, Yeniden Refah'ın ardından HÜDA PAR ile görüştü. İki parti ile hangi illerde aday çalışması yapılacak? A Haber ekibinden Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
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