12 Eylül 2023, Salı
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Cumhur İttifakı’nda ilk görüşme bu hafta! Hangi il ve ilçelerde ittifak yapılacak?
Cumhur İttifakı, yerel seçimlerde birlikte çalışmak için yola çıkıyor. AK Parti heyetini oluşturdu. Bu hafta içinde MHP ile masaya oturacak. Başta 30 büyükşehir olmak üzere hangi il ve ilçelerde ortak aday gösterileceği konusunda görüşmeler de böylece başlamış olacak.