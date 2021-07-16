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Cumhur İttifakı'nda ''baraj mesaisi''

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2021 14:17
Cumhur İttifakı baraj mesaisi için bir araya geliyor. AK Parti ve MHP seçim barajını %5 olarak uygulanmasında hemfikir. Ancak son noktayı koymak için seçim ve siyasi partiler yasasında değişiklik yapılması gerekiyor.

AK Parti ve MHP çalışmalara başladı. Hedef yeni yasama yılına yeni bir teklifle başlamak. AK Parti ve MHP'nin tartışmasız uzlaştığı konulardan biri seçim barajı.

AK Parti ve MHP'nin tartışmasız uzlaştığı iki konudan biri, seçim barajının %5 olarak uygulanması olacak. Diğer başlık ise partilerin grup kurmalarının seçime katılma gerekçelerinden çıkartılması olarak belirlendi.

Ancak AK Parti seçim sistemi olarak daraltılmış bölgeyi savunurken MHP ise mevcut seçim sisteminin korunmasını istiyor. İki parti bu iki konu üzerinde mesai yapıyor.

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