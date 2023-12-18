Cumhur İttifakı'nda aday mesaisi! Hangi aday ne zaman açıklanacak?

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları sürüyor. Hem aday hem de ittifak çalışmaları devam ediyor. Adaylar ne zaman açıklanacak? A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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