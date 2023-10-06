Cumhur İttifakı’nda aday mesaisi başlayacak! AK Parti ve MHP heyetinde kimler olacak?

7 Ekim'deki AK Parti kongresinden sonra Cumhur İttifakı yerel seçim çalışmalarına başlıyor. AK Parti ve MHP heyetleri masaya oturacak. İttifak yapılacak il ve ilçeler belirlenecek. AK Parti, Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında bir komisyon oluşturacak. Kongrede herhangi bir değişiklik olmazsa Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz ve Ali İhsan Yavuz'un da AK Parti heyetinde olması bekleniyor. MHP adına görüşmeleri Genel Başkan Yardımcıları Fethi Yıldız ve Sadir Durmaz yürütecek.

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