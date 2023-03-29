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''Cumhur İttifakı yüzde 50 bandında''

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2023 15:48
Başkan Erdoğan ile görüşen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici zirve sonrası yaptığı açıklamada 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin güncel bir anket sonucu paylaştı. Cumhur İttifakı'nın seçimi birinci turda kazanacağını ifade eden Destici, 1 saat önce ellerine geçen son anket sonucuna göre ittifakın oyunun yüzde 50 civarında olduğunu söyledi.
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