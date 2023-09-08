08 Eylül 2023, Cuma
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Cumhur İttifakı seçim stratejisini belirledi! Yerel seçim yol haritası tamam
Cumhur İttifakı yerel seçimde kapsamlı ittifaka hazırlanıyor. 2019 seçimlerinde büyükşehirlerde ittifak yapan AK Parti ve MHP bu defa beldelere kadar iş birliği gerçekleştirecek. Büyükşehirler, iller, ilçeler, beldeler AK Parti ve MHP kurmaylarınca masaya yatırılacak. Kurmayların çalışmasının 7 Ekim'deki AK Parti kongresinden sonra başlaması bekleniyor.