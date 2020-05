Cumhur İttifakı neden hedefte! Kimler Cumhur İttifakı'nı parçalamak istiyor? | Video

Ekonomik saldırılar, darbe söylemleri ve koronavirüs (Covid-19) mücadelesinin görmezden gelinmesi! Cumhur İttifakı hem içeriden hem dışarıdan hedef konumuna geldi. CHP ve ittifak ortakları her fırsatta Cumhur İttifakı’nı hedef alıyor. Peki, CHP neden Cumhur İttifakı’ndan bu denli rahatsızlık duyuyor? AK Parti ve MHP’li kurmaylara göre; CHP kaosu seviyor.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı'na yapılan bu saldırının kesinlikle bir fitne oluşturmaya yönelik saldırı olduğunu görüyoruz. Sanki bir sorun varmış gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.



BAHÇELİ'DEN KRİTİK AÇIKLAMA



CHP'nin Covid-19 maskesiyle sürdürmeye çalıştığı ekonomik saldırıya ilk yanıt MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın her zorluğa ve zorbalığa inançla karşı çıkacağını ifade etti.



BAŞKAN ERDOĞAN: CUMHUR İTTİFAKI'NI GÜÇLENDİRMEYE KARARLIYIZ



Başkan Erdoğan da, Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasına, "MHP Lideri Bahçeli ve bu ittifaka destek veren her kesime teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlıyız" sözleriyle karşılık verdi.



"KAOS HAMLESİ..."



Peki, yapılanları görmezden gelip Cumhur İttifakı'nı her fırsatta tartışmaya açan CHP'nin hedefinde ne var? AK parti ve MHP'li kurmaylara göre bunların hepsi "kaos" hamlesi…







MUSTAFA CANBEY: TÜRKİYE'NİN ÖNE ÇIKINCA BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR



AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Bunu kimler yapıyor? Bu ülkede kaos çağrısı yapanlar, karışıklık isteyenler darbe çağrısı yapanlar ihtilal çağrısı yapanlar. Bugün Türkiye, bütün dünyanın parmakla gösterdiği kendi kararlarını alabilen öne çıkan bir ülke bu birilerini rahatsız ediyor onlar da Cumhur İttifakı'na saldırıyor" şeklinde konuştu.



ERHAN AKÇAY: BUNLARIN GÖZLERİ KÖR!



MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay ise "şer odakları"na sert tepki göstererek, "Saray rejimi diyorlar! Bunu söyleyenleri ben lanetliyorum. FETÖ ve cenahları ve bunların etkisi altında faaliyet yürütenler rahatsız. Bunların gözleri kör de görmek istemiyorlar" açıklamasında bulundu.