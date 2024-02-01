Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hamza Dağ'dan işçilere söz: Kimseyi işten çıkarmayacağız

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, çalışmalarına devam ediyor. Dağ, Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi’ndeki seçim çalışmaları sırasında DİSK üyesi bir belediye işçisi ile sohbet etti. Dağ, seçimi kazanmaları durumunda kimsenin işten atılmayacağını söyledi.