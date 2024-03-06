06 Mart 2024, Çarşamba
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Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ'ın seçim şarkısı büyük beğeni topladı! Hamza Dağ geliyor kalmıyor sorun
Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına hız verdi. İzmir'i karış karış gezerek vatandaşlara proje ve vaatlerini anlatan Dağ, son olarak sosyal medya hesabından yeni seçim şarkısını paylaştı. Dağ'ın seçim şarkısı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Klibin "Hamza Dağ geliyor kalmıyor sorun" sözleri ise dikkat çekti.