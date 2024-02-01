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Cumhur İttifakı İstanbul’da sahada! A Haber ekibi AK Parti Maltepe adayı Kadem Ekşi’nin yanında seçim çalışmaları hakkında görüşme sağladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 18:36
Güncelleme:01.02.2024 18:54
Eyüpsultan Belediyesi tarafından İstanbul’un en büyük güneş enerjisi santrali açılıyor. Kurulan güneş enerjisi santrali ile belediyenin tüm kurumlarının elektrik ihtiyacı karşılanacak. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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