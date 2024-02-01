Cumhur İttifakı İstanbul’da sahada! A Haber ekibi AK Parti Maltepe adayı Kadem Ekşi’nin yanında seçim çalışmaları hakkında görüşme sağladı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından İstanbul’un en büyük güneş enerjisi santrali açılıyor. Kurulan güneş enerjisi santrali ile belediyenin tüm kurumlarının elektrik ihtiyacı karşılanacak. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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