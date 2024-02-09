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Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum’a Çatalca’da coşkulu karşılama

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 10:39
Cumhur İttifakının istanbul adayı murat kurum seçim çalışmaları kapsamında Çatalca'daydı. Mahalleleri gezen Murat Kurum Roman vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. İşte o anlar…
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Murat Kurum’a Çatalca’da coşkulu karşılama
Murat Kurum’a Çatalca’da coşkulu karşılama
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