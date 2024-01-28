Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum A Haber'de! İşte birbirinden özel projeler! Kentsel dönüşümden trafik sorununa....

Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini A Haber ekranlarında anlattı. İstanbul'da bütçenin iki katına çıkacağını söyleyen Kurum "Kendi kaynağımızı kendimiz üreteceğiz" ifadelerini kullandı.Kentsel dönüşüme de vurgu yapan Kurum, 650 bin konutun dönüşüm yaşayacağını belirtti. Ayrıca İstanbul'da "depo konut" sistemini devreye sokacaklarını söyleyen Kurum, projeyle birlikte kiraların düşeceğinin de altını çizdi. Emeklilere ve gençlere yönelik projelerini de açıklayan Kurum müjdeler verdi. İşte detaylar....