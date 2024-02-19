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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un 'hizmet' vurgulu yeni seçim şarkısı! "İstanbul muradına ermeli"

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Giriş: 19.02.2024 22:32
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un hizmet vurgulu son seçim şarkısı vatandaşlarla buluştu. Murat Kurum video klibi sosyal medya hesabından"İstanbul Muradına Ermeli" başlığıyla paylaştı.
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