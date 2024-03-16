Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan gençlere özel davet!

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum öğrencilerin daveti üzerine İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Gençleri, 16 Mart'ta Atatürk Havalimanı'na davet eden Kurum, “Saat 13.00’de sizleri, İstanbul’un tüm gençlerini; ‘Türkiye’nin En Büyük Girişimcilik Merkezi ve Teknoloji Üssü’nün tanıtım toplantısına, Atatürk Havalimanı’na bekliyorum. Burada çok güzel sürprizlerimiz olacak." dedi.

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