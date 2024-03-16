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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan gençlere özel davet!

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Giriş: 16.03.2024 00:55
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum öğrencilerin daveti üzerine İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Gençleri, 16 Mart'ta Atatürk Havalimanı'na davet eden Kurum, “Saat 13.00’de sizleri, İstanbul’un tüm gençlerini; ‘Türkiye’nin En Büyük Girişimcilik Merkezi ve Teknoloji Üssü’nün tanıtım toplantısına, Atatürk Havalimanı’na bekliyorum. Burada çok güzel sürprizlerimiz olacak." dedi.
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