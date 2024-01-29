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Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi! "İstanbul’da 200 yeni pazar açacağız"

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Giriş: 29.01.2024 23:44
Türkiye yerel seçimlere giderken AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sokak sokak gezerek vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Son olarak Kurum, Sultangazi ilçesi Habipler Mahallesi semt pazarında pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar ile buluştu. Pazarcı esnafından destek isteyen Kurum, ‘’İstanbul’da 200 yeni pazar açacağız. Orada sizlerle el birliği içerisinde dijital uygulamaları kullanacağız.” dedi.
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