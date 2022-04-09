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Cumhur İttifakı harekete geçti! İBB'nin öğrenci akbiline yaptığı yüzde 40 zammın kaldırılması için teklif sunacaklar

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Giriş: 09.04.2022 12:40
CHP'li İstanbul Büyükşehr Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 40 zam yaptı. Yeni zamla birlikte öğrenci için bir basım ücreti 3 lira 74 kuruş oldu. Aylık tam abonman ücreti 602 TL'ye, öğrenci aylığı ise 109 TL'ye yükseldi. İBB'nin zammı sonrası Cumhur İttifakı harekete geçti. AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu yayınladığı videoda, pazartesi günü öğrencilere yönelik yüzde 40 zammın kaldırılmasını teklif edeceklerini bildirdi. İETT kurumunun zarar görmemesi için de aradaki farkı İBB'nin sübvanse edeceği duyuruldu.
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