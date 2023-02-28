Cumhur İttifakı halkının yanında! Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Destici Elbistan'daki çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Kahramanmaraş'taki depremin merkez üssü olan Elbistan'a geldiler. İlçedeki depremzedeleri ziyaret eden Cumhur İttifakı, ardından bölgedeki çalışmaları yakından inceledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN