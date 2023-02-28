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Cumhur İttifakı halkının yanında! Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Destici Elbistan'daki çalışmaları yerinde inceledi

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Giriş: 28.02.2023 15:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Kahramanmaraş'taki depremin merkez üssü olan Elbistan'a geldiler. İlçedeki depremzedeleri ziyaret eden Cumhur İttifakı, ardından bölgedeki çalışmaları yakından inceledi.
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