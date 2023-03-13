Cumhur İttifakı genişleyecek mi? ANAP, DSP ve Yeniden Refah Partisi'nin ittifak kararı ne olacak?

AK Parti-MHP-BBP ittifakı genişleyecek mi, hangi partiler gündemde? Cumhur İttifakı'na hangi partilerin katılması gündemde? Cumhur İttifakı'nın "14 mayıs" planı ne? A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara’dan gelişmeleri aktardı.

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