Cumhur İttifakı genişledi! A Haber'de değerlendirdiler

Son dakika haberine göre Cumhur İttifakı genişledi. Yeniden Refah Partisi; AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da ittifaka ilişkin açıklama yaparken, AK Parti listelerinden seçime gireceklerini duyurdu. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve Akademisyen / Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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